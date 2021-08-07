Цегларик: предыдущий год показал, что я могу проводить много времени на льду

Нападающий «Авангарда» Петер Цегларик рассказал о планах на предстоящий сезон.
«В прошлом году я играл в Швеции, вернулся в европейский хоккей, но сейчас возвращаюсь к тому, к чему привык за океаном. Агрессивная игра на высокой скорости, игра в давление — это то, чего ждёт от нас Боб Хартли. Очень много схожего с тем, что было в Бостоне. Есть и над чем поработать. Хочу найти себя в системе «Авангарда».
Думаю, предыдущий год показал, что я могу проводить много времени на льду. Я получал 22-23 минуты за матч. А здесь уровень хоккея выше, чем в Швеции. В лиге много отличных игроков, поэтому нужно быть готовым по максимуму. Я готовился самостоятельно летом, чтобы быть готовым к длинному сезону и показывать уверенный, стабильный хоккей», — цитирует Цегларика официальный сайт команды.
Напомним, 25-летний словак стал игроком омского клуба в июне. Между Цеглариком и «Авангардом» заключено соглашение сроком на один сезон.
В прошедшем сезоне он провёл 49 матчей за шведский «Лександ» и набрал 41 (20+21) очко. В восьми матчах на чемпионате мира в составе сборной Словакии форвард отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.
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