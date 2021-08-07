«Куньлунь» разгромил «Витязь» в контрольном матче

Сегодня, 7 августа, «Витязь» в Подольске принимал «Куньлунь Ред Стар» в контрольном матче и уступил со счётом 1:5 (0:2, 1:1, 0:2).

На четвёртой минуте при игре в большинстве Тайлер Вонг открыл счёт с передач Брэндона Ипа и Райана Спроула, на 14-й Ип увеличил преимущество гостей. Ему ассистировали Спроул и Джейк Челиос.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На 22-й минуте Виктор Антипин реализовал большинство после ассистов Микса Индрашиса и Нико Оямяки и отыграл одну шайбу «Витязя», а на 34-й у китайской команды отличился Алекс Рич с передачи Спенсера Фу.

В третьем периоде гости забросили дважды. Сначала отличился Джош Николлс, на 46-й забил Тайлер Вонг с передачи Кори Кейна.