Марун: на праздновании чемпионства больше всего понравилось, что все были с семьями

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун рассказал о праздновании победы в Кубке Стэнли.
«Что больше всего понравилось на праздновании чемпионства? Просто быть с парнями сразу после парада. Мы были там два дня, все пришли с семьями. Моя мама, папа, моя жена, мой ребёнок – все были там. Это самая важная вещь, потому что они пропустили празднование в прошлом году. Мы прекрасно провели время с нашими семьями, как будто мы не виделись 10 лет. Я рад за всех жён и все семьи, которые пропустили это в первый раз, им пришлось праздновать в раздевалке и быть частью этого сейчас. Мы побеждаем с парнями и каждую ночь отрабатываем, подвергаем опасности своё тело. Возможность побеждать вместе с ними и получать от этого удовольствие – это было нечто особенное», – цитирует Маруна The Athletic.
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