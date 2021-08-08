Шэн: меня никто не спрашивал о возвращении в Америку. Это было решение «Бостона»

Нападающий ХК «Сочи» Павел Шэн рассказал о минувшем сезоне, в ходе которого он дважды менял лигу.

Российский форвард начинал сезон в системе «Бостон Брюинз», затем провёл шесть матчей за «Сочи», после чего вернулся в Америку.

«В плане путешествий действительно было тяжело, но это моя работа. Так сложилась моя карьера, что и там и здесь поиграл в прошлом сезоне. Большой опыт для меня. Я был очень рад, что получилось сыграть в КХЛ. Для меня это было важно.

Ожидал ли я, что «Бостон» вернёт меня в Америку из «Сочи»? Ожиданий у меня никаких не было, но руководство так решило. Меня особо никто не спрашивал о возвращении. Это было их решение.

Сыграл всего 22 матча за весь год? Это очень плохо. Но все мы понимаем, в каком мире мы сейчас живём. Были проблемы с пандемией, из-за чего возникли проблемы со стартом сезона в Америке. Поэтому я тренировался и ждал начала чемпионата. Согласен, что сыграть так мало матчей — не очень хорошо для меня. Велась работа над тем, чтобы я приехал в Россию и поиграл здесь. Хорошо, что это получилось, хоть и поздно, но всё-таки сыграл немного. Такая вот ситуация сложилась», — сказал Шэн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.