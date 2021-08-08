«Этот сезон для меня определяющий. Вернуться в Россию — правильное решение»

Российский нападающий Павел Шэн в течение прошлого сезона дважды менял лиги. 21-летний форвард начинал год в системе «Бостон Брюинз», затем непродолжительное время провёл в стане ХК «Сочи», после чего снова вернулся в расположение фарм-клуба «мишек». Этим летом бронзовый призёр МЧМ-2019 подписал однолетний контракт с «леопардами». В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павел рассказал о времени, проведённом в Северной Америке, вспомнил об уходе из «Салавата Юлаева» и поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Самую тяжёлую часть подготовки прошли, скрипя зубами»

— Позади осталась самая тяжёлая часть предсезонной подготовки. Какие ощущения?

— Согласен, что прошли самую тяжёлую часть. У нас были тяжёлые тренировки на земле, и только недавно мы вышли на лёд. Мы все понимаем, что проделываем необходимую работу, потому что это фундамент к сезону. Все прошли это скрипя зубами.

— Вы уже сыграли первые матчи после выхода на лёд. Насколько тяжело они вам дались?

— Хорошие впечатления от турнира. Мы давно не играли, и сейчас наконец-то начались непосредственно матчи. В принципе, могу сказать, что по проведённым матчам мы играем хорошо — создаём моменты, показываем хорошее движение. Есть определённые вопросы в плане реализации, но мы будем над ними работать. Для того и нужны предсезонные встречи, чтобы в оптимальной форме подойти к старту регулярного чемпионата.

— В команде собрано большое количество молодых хоккеистов — как проходит процесс налаживания взаимосвязей?

— Да, у нас очень много молодых и амбициозных ребят, в том числе и я. Мне кажется, что так проще, когда собран более молодой состав. Старшие ребята подсказывают молодым в каких-то моментах. В таком ключе и идёт работа.

«Меня никто не спрашивал о возвращении в Америку. Это было решение «Бостона»

— Минувший сезон получился невероятно насыщенным лично для вас — АХЛ, КХЛ, АХЛ. Что это было?

— В плане путешествий действительно было тяжело, но это моя работа. Так сложилась моя карьера, что и там и здесь поиграл в прошлом сезоне. Большой опыт для меня. Я был очень рад, что получилось сыграть в КХЛ. Для меня это было важно.

— После приезда в «Сочи» ожидали, что уже через месяц нужно будет возвращаться в систему «Бостона»?

— Ожиданий у меня никаких не было, но руководство так решило. Меня особо никто не спрашивал. Это было их решение.

Фото: instagram.com/pasha_shen16

— В результате за весь сезон сыграли 22 матча в двух лигах – насколько это критично в вашем возрасте?

— Это очень плохо. Но все мы понимаем, в каком мире мы сейчас живём. Были проблемы с пандемией, из-за чего возникли проблемы со стартом сезона в Америке. Поэтому я тренировался и ждал начала чемпионата. Согласен, что сыграть так мало матчей — не очень хорошо для меня. Велась работа над тем, чтобы я приехал в Россию и поиграл здесь. Хорошо, что это получилось, хоть и поздно, но всё-таки сыграл немного. Такая вот ситуация сложилась.

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«Я не молодею, и этот сезон для меня определяющий»

— В это межсезонье был вариант остаться в системе «Бостона» или понимали, что пришло время возвращаться в Россию?

— Я общался со своим агентом, родителями и родными и сам много думал над данным вопросом. Мне кажется, что вернуться в Россию сейчас было самым правильным решением для меня. Я не молодею. Необходимо показывать и зарекомендовывать себя. Этот сезон для меня определяющий, и я считаю, что принял верное решение.

— При этом контракт рассчитан всего на один сезон. Почему подписали такое непродолжительное соглашение?

— Начнём с этого, а дальше будет видно.

— Сейчас вы приехали в «Сочи» на двусторонний контракт — нет опасений, что могут отправить в Ижевск?

— Никаких опасений нет. Если я себя покажу и буду достойно играть за «Сочи», то останусь в главной команде. Здесь нет никаких подводных камней, поэтому всё зависит от меня. Если я буду показывать ту игру, которую от меня ждут, то буду играть в «Сочи».

— В чём видите основную цель для себя на ближайший сезон?

— Как я уже сказал, для меня это определяющий сезон. По возможности хочу как можно больше помочь команде и выполнить те задачи, которые перед нами поставлены. И я считаю, что, если это произойдёт, значит, и я буду расти как игрок.

«Только в будущем станет видно, правильно я поехал в АХЛ или нет»

— Скептическое отношение в России к АХЛ давно известно. Как хоккей в Американской лиге смотрелся изнутри?

— Хоккей в КХЛ и АХЛ — это совершенно разные стили игры. Там играют очень много североамериканских хоккеистов, которые с детства приучены к этому стилю. В АХЛ больше борьбы и забросов в зону, в России более комбинационный хоккей. Это два разных стиля, которые очень тяжело сравнивать.

— В каких компонентах игры стали сильнее за полтора года, проведённые в «Провиденсе»?

— Как раз в борьбе и стал сильнее, потому что там её было очень много. Нет-нет, но всё равно ты добавляешь в таких компонентах, потому что раньше не всегда играл в подобном стиле, а в АХЛ пришлось перестраиваться.

— В последний сезон вы были единственным российским игроком в системе «Бостона». Это накладывало свой отпечаток?

— В первый год я приехал в Америку вообще практически без знания английского языка. Было тяжеловато, но у нас были очень хорошие игроки из Европы — из Чехии и Словакии — с которыми мы сдружились и общались большинство времени. В позапрошлом году в системе клуба был русский парень, с которым мы были постоянно на связи. Было комфортно идти вместе.

— Если по фамилиям, то с кем из игроков наиболее тесно поддерживали отношения?

— Очень хорошо общался с голкипером Владаром, который из «Калгари» перешёл. Словак Лантоши, словак Цегларик, сейчас он в «Авангарде» играет. В первый год Лёха Соловьёв со мной был, в этом подписали латыша Эдика Тралмакса. У него мама русская, и он русскоговорящий, но он приехал уже под конец сезона. Последние два месяца хорошо общались.

— Ходили слухи, что Лантоши мог в КХЛ перебраться. Он не спрашивал советов?

— В итоге он подписал контракт в Швеции. Он много спрашивал про то, какой хоккей в КХЛ, но это его карьера и его решение.

— Как обстояли бытовые вопросы в Провиденсе? Я слышал, что в АХЛ хоккеисты предоставлены сами себе. Вам платят зарплату по контракту — а квартиры, машины и прочие необходимые вам вещи необходимо искать самостоятельно. Так было и у вас?

— Да, и первый год в этом плане было тяжеловато. Мне помогал агент с этими вопросами, а во втором сезоне мы с женой уже примерно всё понимали и быстро сориентировались.

— Спустя время по-прежнему считаете, что отъезд из АХЛ бы правильным решением для вашей карьеры?

— Неправильно сейчас говорить, верным было решение или нет, потому что оно уже было принято. Только в будущем будет видно, правильно я сделал или нет.

«Мне было очень приятно, что пресса поддерживала меня в «Салавате»

— Прошло уже довольно много времени с вашей последней игры за «Салават». Наверное, вы не могли не замечать, как почти на каждой пресс-конференции журналисты спрашивали Цулыгина о ваших перспективах. Как относились к той шумихе вокруг себя?

— Мне было очень приятно, что пресса меня так поддерживает, но также я понимал и тренера. Поддержка прессы меня подбадривала в определённых моментах, значит, я делал всё правильно.

— В Уфе вы часто раздевались на матчи как лимитчик и получали минимальное игровое время. Как вы вообще относитесь к этому правилу, которого нет в той же НХЛ?

— Не могу говорить по данному вопросу, потому что я не руководитель и это не моё решение. Считаю, что лига омолодилась за последние несколько лет, очень много молодёжи сейчас играет в лиге на хороших ролях, и это правильно.

— В момент вашего ухода из уфимского клуба генеральный директор «Салавата» Александр Курносов рассказывал, что вы не прибыли на сбор при действующем контракте, потому что ранее просили клуб отпустить вас. Не опасались, что уфимцы пойдут на принцип и присвоят вам статус «конфликт»?

— Настолько серьёзной ситуации не было. Возможно, было определённое недопонимание у них с агентом, но всё решилось буквально в тот же день, когда и произошли трудности. Это было лёгкое недопонимание.

— С каким чувством ждёте матчи с «Салаватом» в этом сезоне?

— Будет интересный матч, потому что в Уфе на игру придут мои родственники. А если говорить о повышенном настрое на «Салават», то такого не будет. Это обычный матч регулярного чемпионата, как и все остальные. Просто будет очень приятно, что много родственников придёт на встречу.