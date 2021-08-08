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Голкипер юниорской сборной России подвёл итоги Кубка Глинки/Гретцки

Голкипер юниорской сборной России подвёл итоги Кубка Глинки/Гретцки
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Голкипер юниорской сборной России Сергей Иванов поделился впечатлениями от игры на Кубке Глинки/Гретцки.

«Классные эмоции. Всем огромное спасибо — команде, тренерскому штабу, болельщикам. Начали матч не слишком приятно — с удалений, было много бросков. Спасибо парням — выстояли, забили свои моменты. В третьем периоде сыграли построже в обороне — и выиграли.

После сейва чувствую ли, что парни забьют? В принципе, это так и происходит. Вратарь должен держать команду в игре и делать спасения при любом счёте — 2:1 или 7:0.

Самым сложным был полуфинал со шведами. Техничная команда, которая много комбинирует, часто играет без бросков, обманывает, отдаёт передачи на пустые углы. Самая тяжёлая игра для меня.

Вторая победа на Кубке придаст ли уверенность? В плане психологии и дальнейшей карьеры это очень важный турнир. Думаю, парни сейчас поедут в клубы, чтобы становиться лидерами», – цитирует Иванова официальный сайт ФХР.

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