Браташ: не отвечу, почему в Сочи играл Николаев, который не проходит на МЧМ по возрасту

Тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (2:1 ОТ) на Sochi Hockey Open, а также прокомментировал выбор вратарей на игры турнира.
«Сегодняшний матч, как и предыдущий, был хорошей проверкой для кандидатов в сборную на молодёжный чемпионат мира. Он, как и предыдущие игры, дал хорошую пищу для обсуждения и размышления. Здесь мы просматриваем и оцениваем ребят на хорошем уровне соперников. Хорошо, что удалось выиграть хоть один матч. Выигрывать всегда приятнее, но мы реально оцениваем расстановку сил и возможности ребят на сегодняшний день. Этот турнир — немаловажный этап подготовки к МЧМ.
Насколько я знаю, Гуськов едет на турнир в Чехию основным вратарём и будет полностью проходить проверку там. Наверное, не смогу полностью ответить, почему два матча в Сочи сыграл Дмитрий Николаев, который по возрасту на МЧМ не попадает. Здесь я выступал в роли помощника главного тренера и комплектованием состава не занимался. Выбором вратарей на матч занимается главный тренер и тренер вратарей», — приводит слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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