Хартли: главное, что у Цегларика есть моменты — голы к нему обязательно придут

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал игру форварда Петера Цегларика после победы над СКА (1:0) на турнире Sochi Hockey Open.



«Я надеюсь, что он прибережёт все свои голы на регулярку и плей-офф. Но вообще да, за последние два матча он мог забрасывать порядка четырёх голов.



Вообще не важно, забивной ты нападающий или чеккер – у нас нет какой-то определённой роли, которую ты должен выполнять. У нас миллион задач, которые выполняет каждый игрок. Ты должен играть мощно, атаковать, отрабатывать в обороне.



Если говорить про Петера Цегларика, то он большую роль будет играть в нашем большинстве, может играть и в меньшинстве и, конечно же, в равных составах. Пока то, что я вижу – это мне нравится. Понятно, что он ещё привыкает, требуется определённое количество времени. Я думаю, что ему и самому хотелось бы забросить и три, и четыре шайбы. Но главное, что есть моменты: он забивал всю свою профессиональную карьеру, и я думаю, что голы к нему обязательно придут.



Главное, что он просто невероятный человек, отличный игрок, ему абсолютно небезразлично то, как действует команда, он всегда работает с большой самоотдачей. И я думаю, что это обязательно принесёт свои плоды», – цитирует Хартли официальный сайт клуба.