Кожевников: опасаюсь, что «Адмирал» из лучшего проекта КХЛ превратится в худший

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предсезонной подготовке московского «Спартака», а также прокомментировал ситуацию вокруг владивостокского «Адмирала».



«Первые выводы по новой команде будем делать только осенью. В последние годы „Спартак“ вышел на определённый уровень, поэтому нас, болельщиков команды, чередованием побед и поражений не порадуешь.



Пока красно-белые смотрятся тяжеловато, в предсезонке есть не только победа, но и поражение, впрочем, так и должно быть в августе. У меня большая надежда на болельщиков, которые должны принять нового тренера и вытянуть команду к вершине.



»Адмирал"? Вот этот клуб беспокоит намного больше. В матче со «Спартаком» команда выглядела разобранной. Учитывая запрет на регистрацию игроков, у неё не видно потенциала. Честно скажу, душа болит за Владивосток.



Шесть-семь лет назад «Адмирал» воспринимался как лучший проект в истории НХЛ, во Владивостоке был ажиотаж, команда выходила в плей-офф, на её матчи прилетал даже президент страны. Что происходит с «Адмиралом» в последние годы — для меня загадка. А отгадка, наверное, есть только у губернатора, который клуб то закрывает, то открывает. Кстати, на самом деле это дорогое удовольствие, хотя на Дальнем Востоке постоянно говорят об экономии.



На мой взгляд, роковую ошибку совершили, когда была потеряна связь клуба и Вячеслава Фетисова. Знаю, как много Слава сделал для региона, для клуба, как горели у него глаза, когда в дебютном сезоне «Адмирал» едва не остановил в плей-офф будущего обладателя Кубка Гагарина «Магнитку».



Мне кажется, даже два года назад, когда у «Адмирала» не было ни легионеров, ни чартеров, команда при копеечном бюджете смотрелась надёжнее, чем сегодня. Тогда её — как, кстати, и в дебютном сезоне — вытягивал такой сильный тренер как Сергей Светлов. А сейчас смотрю на лавочку «Адмирала» — там явно не в своей тарелке Сергей Востриков, неплохой в прошлом хоккеист, но пока совсем не тренер.



Между тем Дальний Восток — очень специфический, тяжёлый для достижения результата регион, где роль тренера — огромная. Там нужны мощные фигуры.



О спортивном директоре Аверкине слышал только то, что он когда-то помогал в профсоюзе Андрею Коваленко, генеральный директор Ан для всех вообще загадка.



Не хотел бы никого огульно критиковать, посмотрим, что они покажут. Повторюсь, здесь всё зависит от руководства региона, у которого нет стабильности в настроениях. Вроде бы найдены серьёзные средства, о которых два года назад при Светлове можно было только мечтать — но возникли новые проблемы, теперь в офисе КХЛ. Столько денег вроде бы вбухано — и всё равно заявка под запретом. Удивительно!



Опасаюсь, что из лучшего проекта КХЛ клуб превратится в худший. Но очень хочу ошибиться", — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

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