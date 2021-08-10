«Монреаль» близок к подписанию нового контракта с Котканиеми
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«Монреаль Канадиенс» близок к подписанию нового контракта с нападающим Еспери Котканиеми.
Как сообщает журналист The Fourth Period Давид Паньотта в подкасте TSN, с игроком будет заключён контракт-мостик сроком на два или три года.
Котканиеми в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 20 (5+15) баллов при полезности «-1». В 19 играх плей-офф 21-летний форвард сумел набрать 8 (5+3) очков при полезности «-5». Вместе с клубом хоккеист дошёл до финала Кубка Стэнли, в котором уступил «Тампе» (1-4).
Котканиеми был выбран на драфте НХЛ 2018 года «Канадиенс» в первом раунде под общим 3-м номером.
Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. «Монреаль» проведёт первый матч 13 октября в гостях с «Торонто».
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