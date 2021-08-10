Разин: игровая дисциплина сыграла свою роль, «Локомотив» был на голову сильнее

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением об игре с «Локомотивом» на Кубке Республики Башкортостан (1:4).



«Самое главное — мы много удалялись. Если не брать во внимание последний гол, который пропустили в пустые ворота, все остальные три шайбы были в меньшинстве.



Сегодня 17 минут, которые мы играли в меньшинстве — это очень много. Можно сделать скидку на то, что ребята находятся под нагрузками и где-то не успевали. Игровая дисциплина сыграла свою роль, соперник был на голову сильнее. Предсезонка для того и дана, чтобы разбирать эти шайбы и подойти к началу сезона в хорошем состоянии.



Удаление Подзиньша в первом периоде? Подъехал, ударил в спину, пять минут, тем более мы уже играли вчетвером. Во всех играх предсезонки, которые мы провели, у нас присутствует такая безответственность.



Доволен ли я новичками? Их у нас много. Линия обороны практически новая. Пока в стадии работы. Кем-то довольны, кем-то не очень. Понимаем, что ребятам трудно, они пришли из других команд, здесь совершенно другие требования, другая подготовка. Делаем скидку на это, пока есть время», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

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