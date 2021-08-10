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Форвард «Сибири» — о победе над «Амуром» 8:0: мы просто выполняли тренерскую установку

Форвард «Сибири» — о победе над «Амуром» 8:0: мы просто выполняли тренерскую установку
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Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников прокомментировал разгромную победу над «Амуром» на Мемориале Ромазана (8:0).

«Просто выполняли тренерскую установку: старались больше бросать, «копать» под воротами. Хорошо, что так получилось, столько забили. Но уже готовимся на завтрашний матч.

«Амур» чем-то удивил? Мы не смотрим на соперника. Конечно, разбираем их. Но нам важнее наша игра, мы смотрим на свою игру. Оба вратаря сыграли «на ноль». Это очень хорошо.

Нам доверяют тренеры? Нужно доказывать, что ты достоин места в составе — неважно, молодой ты или нет. Надо выходить и играть в хоккей, забивать. Голы всегда приносят уверенность. Если ты забил, увереннее выходишь на лёд.

Мой гол? Да важнее передача на Сергея Дубакина. Увидел партнёра, отдал, ничего такого», — цитирует Овчинникова официальный сайт КХЛ.

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