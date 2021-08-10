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Нападающий «Северстали» Вовченко прокомментировал поражение от «Локомотива»

Нападающий «Северстали» Вовченко прокомментировал поражение от «Локомотива»
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Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко поделился мнением об игре с «Локомотивом» на Кубке Республики Башкортостан (1:4).

«Конечно, всем хочется выиграть. Понятно, проиграли, неудачно начали. Сама игра была на равных, шайба не шла в ворота. Поправим ошибки.

В чём причина большого количества удалений? Согласен, удалений много. Мы под нагрузками, баллоны, многие ещё не отошли, много молодых пацанов, не успеваем, приходиться фолить.

Нужно исправлять, в сезоне так играть нельзя. Насколько легко было поддерживать ритм игры? В игру входишь нормально, но ноги пока несвежие, быстро забиваются, приходиться удаляться», — цитирует Вовченко официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Северсталь» уступила «Локомотиву» со счётом 1:4, а Вовченко забросил единственную шайбу команды из Череповца.

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