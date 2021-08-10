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Гуркин: для меня игра ностальгическая. Всё детство смотрел Кубок в этом дворце спорта

Гуркин: для меня игра ностальгическая. Всё детство смотрел Кубок в этом дворце спорта
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Защитник «Автомобилиста» Ефим Гуркин поделился мнением об игре с «Салаватом Юлаевым» на Кубке Республики Башкортостан (1:3).

«Хорошая игра, для меня очень ностальгическая, ведь всё детство смотрел в этом дворце спорта турнир. «Салават» был на эмоциях, первая для них игра. Нас немножко подкосили удаления и реализация.

Насколько понятна система игры Питерса? Не так много времени прошло, потихоньку понимаем, какие-то нюансы будут дорабатываться, ну а в целом хоккейный язык один.

Была ли вероятность возвращения в Уфу? Нет, такой вероятности никогда не было. Насколько приятно играть в одной паре с Василевским? У нас одна команда, со всеми приятно играть. Алексея я знаю со школы, с «Толпара», знаю на что он способен, понимаем друг друга с полуслова», — цитирует Гуркина официальный сайт КХЛ.

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