Гуркин: для меня игра ностальгическая. Всё детство смотрел Кубок в этом дворце спорта

Защитник «Автомобилиста» Ефим Гуркин поделился мнением об игре с «Салаватом Юлаевым» на Кубке Республики Башкортостан (1:3).



«Хорошая игра, для меня очень ностальгическая, ведь всё детство смотрел в этом дворце спорта турнир. «Салават» был на эмоциях, первая для них игра. Нас немножко подкосили удаления и реализация.



Насколько понятна система игры Питерса? Не так много времени прошло, потихоньку понимаем, какие-то нюансы будут дорабатываться, ну а в целом хоккейный язык один.



Была ли вероятность возвращения в Уфу? Нет, такой вероятности никогда не было. Насколько приятно играть в одной паре с Василевским? У нас одна команда, со всеми приятно играть. Алексея я знаю со школы, с «Толпара», знаю на что он способен, понимаем друг друга с полуслова», — цитирует Гуркина официальный сайт КХЛ.