Гуркин: для меня игра ностальгическая. Всё детство смотрел Кубок в этом дворце спорта

Защитник «Автомобилиста» Ефим Гуркин поделился мнением об игре с «Салаватом Юлаевым» на Кубке Республики Башкортостан (1:3).
«Хорошая игра, для меня очень ностальгическая, ведь всё детство смотрел в этом дворце спорта турнир. «Салават» был на эмоциях, первая для них игра. Нас немножко подкосили удаления и реализация.
Насколько понятна система игры Питерса? Не так много времени прошло, потихоньку понимаем, какие-то нюансы будут дорабатываться, ну а в целом хоккейный язык один.
Была ли вероятность возвращения в Уфу? Нет, такой вероятности никогда не было. Насколько приятно играть в одной паре с Василевским? У нас одна команда, со всеми приятно играть. Алексея я знаю со школы, с «Толпара», знаю на что он способен, понимаем друг друга с полуслова», — цитирует Гуркина официальный сайт КХЛ.
- 10 августа 2021
-
23:34
-
22:45
-
22:30
-
22:10
-
21:49
-
21:45
-
21:30
-
21:17
-
21:00
-
20:45
-
20:23
-
20:16
-
19:20
-
19:13
-
18:55
-
18:35
-
18:11
-
17:24
-
17:10
-
16:42
-
16:24
-
15:49
-
15:29
-
15:10
-
14:51
-
14:15
-
13:33
-
13:06
-
12:52
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:28
-
10:43
-
10:18