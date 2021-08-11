Михайлов: «Миннесота» ведёт свою игру с Капризовым. В НХЛ 90% — деньги, 10% — хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов поделился мнением о том, где продолжит карьеру форвард Кирилл Капризов.



«Если Кирилла журналисты сватают в ЦСКА, то, думаю, клуб его безусловно возьмёт. Капризов уезжал в НХЛ лидером нашего хоккея, олимпийским чемпионом, звездой — и с этими же титулами, надеюсь, вернётся, подтвердив за океаном свой уровень. Так и происходит в мировом хоккее с любым мастером.



Насколько важно для ЦСКА возвращение Капризова? Официальный ответ на этот вопрос есть только у руководства клуба. Моё мнение — возвращение Капризова пойдёт на пользу всей армейской молодёжи, ЦСКА, всему российскому хоккею в лице прежде всего национальной сборной. Но есть сдерживающие факторы.



Понятно, что свою игру ведёт «Миннесота», есть свой интерес и у стороны Капризова. Идут переговоры по контракту, не исключаю, что кто-то хочет кого-то куда-то подтолкнуть, но для НХЛ это обычное дело. Ведь там 90 процентов — это деньги и 10 процентов — это хоккей.



Удивило, что Капризов в прошлом сезоне так уверенно дебютировал в НХЛ? Нет, я не удивлён. Капризов отправился в НХЛ вовремя, самодостаточным мастером, на определённую позицию.



Фактор Олимпиады работает на историю «Капризов в ЦСКА»? Как раз фактор Олимпиады — самый неопределённый. Никто не знает, поедет ли НХЛ в Пекин. Капризов — действующий олимпийский чемпион, он очень хорошо понимает, насколько важный турнир состоится ближайшей зимой в Китае. Но пока всё в подвешенном состоянии.



НХЛ поедет в Пекин? Повторюсь, на 90 процентов НХЛ — это деньги. Интересы мирового хоккея, Олимпиады эту лигу волнуют лишь на 10 процентов, главная задача — продиктовать свои условия ИИХФ и МОК.



Поэтому вопрос участия НХЛ в Играх будут определять скорее бухгалтеры. А какие у них цифры — нам неизвестно.



Вернётся ли Капризов в ЦСКА? Это опять вопрос в бухгалтерию. Но я считаю, что в этот олимпийский сезон Капризов больше нужен ЦСКА и сборной, чем «Миннесоте», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.