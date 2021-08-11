Михайлов: «Миннесота» ведёт свою игру с Капризовым. В НХЛ 90% — деньги, 10% — хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов поделился мнением о том, где продолжит карьеру форвард Кирилл Капризов.
«Если Кирилла журналисты сватают в ЦСКА, то, думаю, клуб его безусловно возьмёт. Капризов уезжал в НХЛ лидером нашего хоккея, олимпийским чемпионом, звездой — и с этими же титулами, надеюсь, вернётся, подтвердив за океаном свой уровень. Так и происходит в мировом хоккее с любым мастером.
Насколько важно для ЦСКА возвращение Капризова? Официальный ответ на этот вопрос есть только у руководства клуба. Моё мнение — возвращение Капризова пойдёт на пользу всей армейской молодёжи, ЦСКА, всему российскому хоккею в лице прежде всего национальной сборной. Но есть сдерживающие факторы.
Понятно, что свою игру ведёт «Миннесота», есть свой интерес и у стороны Капризова. Идут переговоры по контракту, не исключаю, что кто-то хочет кого-то куда-то подтолкнуть, но для НХЛ это обычное дело. Ведь там 90 процентов — это деньги и 10 процентов — это хоккей.
Удивило, что Капризов в прошлом сезоне так уверенно дебютировал в НХЛ? Нет, я не удивлён. Капризов отправился в НХЛ вовремя, самодостаточным мастером, на определённую позицию.
Фактор Олимпиады работает на историю «Капризов в ЦСКА»? Как раз фактор Олимпиады — самый неопределённый. Никто не знает, поедет ли НХЛ в Пекин. Капризов — действующий олимпийский чемпион, он очень хорошо понимает, насколько важный турнир состоится ближайшей зимой в Китае. Но пока всё в подвешенном состоянии.
НХЛ поедет в Пекин? Повторюсь, на 90 процентов НХЛ — это деньги. Интересы мирового хоккея, Олимпиады эту лигу волнуют лишь на 10 процентов, главная задача — продиктовать свои условия ИИХФ и МОК.
Поэтому вопрос участия НХЛ в Играх будут определять скорее бухгалтеры. А какие у них цифры — нам неизвестно.
Вернётся ли Капризов в ЦСКА? Это опять вопрос в бухгалтерию. Но я считаю, что в этот олимпийский сезон Капризов больше нужен ЦСКА и сборной, чем «Миннесоте», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.
- 11 августа 2021
-
09:13
-
08:38
-
08:18
-
07:25
-
01:41
- 10 августа 2021
-
23:34
-
22:45
-
22:30
-
22:10
-
21:49
-
21:45
-
21:30
-
21:17
-
21:00
-
20:45
-
20:23
-
20:16
-
19:20
-
19:13
-
18:55
-
18:35
-
18:11
-
17:24
-
17:10
-
16:42
-
16:24
-
15:49
-
15:29
-
15:10
-
14:51
-
14:15
-
13:33
-
13:06
-
12:52
-
12:15