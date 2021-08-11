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Московское «Динамо» одержало уверенную победу в товарищеском матче над «Спартаком»

Московское «Динамо» одержало уверенную победу в товарищеском матче над «Спартаком»
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Московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Спартаком» в товарищеском матче со счётом 6:2 (1:1, 4:1, 1:0). Встреча прошла на тренировочной базе «динамовцев» в Новогорске.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились форварды Оскар Линдберг, Вадим Шипачёв, Станислав Галиев и Александр Петунин. Также дубль на счету нападающего Дмитрия Рашевского. У красно-белых отличились защитники Тим Хед и Якуб Ержабек.

Следующий товарищеский матч «Динамо» проведёт в субботу, 14 августа, с омским «Авангардом». Начало — в 13:00 мск. «Спартак» также 14 августа сыграет с нижегородским «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Динамо» первый матч проведёт дома 3 сентября с минскими одноклубниками. «Спартак» 2 сентября в домашней игре примет «Адмирал».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
11 августа 2021, среда. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 2
Спартак
Москва
0:1 Хед – 03:21' (5x4)   1:1 Линдберг – 08:30' (5x5)   1:2 – 30:30'   2:2 Рашевский – 31:30'   3:2 Рашевский – 32:30'   4:2 Шипачёв – 36:30'   5:2 Галиев – 37:30'   6:2 Петунин – 58:30'
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