Московское «Динамо» одержало уверенную победу в товарищеском матче над «Спартаком»

Московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Спартаком» в товарищеском матче со счётом 6:2 (1:1, 4:1, 1:0). Встреча прошла на тренировочной базе «динамовцев» в Новогорске.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились форварды Оскар Линдберг, Вадим Шипачёв, Станислав Галиев и Александр Петунин. Также дубль на счету нападающего Дмитрия Рашевского. У красно-белых отличились защитники Тим Хед и Якуб Ержабек.

Следующий товарищеский матч «Динамо» проведёт в субботу, 14 августа, с омским «Авангардом». Начало — в 13:00 мск. «Спартак» также 14 августа сыграет с нижегородским «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.



Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Динамо» первый матч проведёт дома 3 сентября с минскими одноклубниками. «Спартак» 2 сентября в домашней игре примет «Адмирал».