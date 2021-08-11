Кудашов: Рашевский – молодой парень. Давайте даже не будем обсуждать его тему

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги товарищеского матча со «Спартаком» (6:2), а также прокомментировал игру форварда клуба Дмитрия Рашевского.
«Я уже в прошлый раз говорил, что нельзя делать какие-то выводы по этим матчам. В первую очередь мы смотрим на то, что нарабатывали – что у нас работает, что не работает и нужно улучшать. Как в любой игре – сегодня видели хорошие и плохие моменты.
Удивила ли игра Рашевского? Он не первый матч играет во втором звене, тренируется у нас второй месяц, поэтому мы давно видели его. Давайте даже не будем обсуждать эту тему, потому что молодой парень и какие-то авансы ему делать… Он просто играет, а мы смотрим на него», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 11 августа 2021
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:10
-
16:03
-
15:50
-
15:48
-
15:37
-
15:11
-
15:10
-
14:32
-
14:17
-
13:43
-
12:59
-
12:24
-
11:39
-
10:32
-
10:18
-
09:56
-
09:13
-
08:38
-
08:18
-
07:25
-
01:41
- 10 августа 2021
-
23:34
-
22:45
-
22:30
-
22:10
-
21:49
-
21:45
-
21:30
-
21:17
-
21:00
-
20:45
-
20:23