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Кудашов: Рашевский – молодой парень. Давайте даже не будем обсуждать его тему

Кудашов: Рашевский – молодой парень. Давайте даже не будем обсуждать его тему
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги товарищеского матча со «Спартаком» (6:2), а также прокомментировал игру форварда клуба Дмитрия Рашевского.

«Я уже в прошлый раз говорил, что нельзя делать какие-то выводы по этим матчам. В первую очередь мы смотрим на то, что нарабатывали – что у нас работает, что не работает и нужно улучшать. Как в любой игре – сегодня видели хорошие и плохие моменты.

Удивила ли игра Рашевского? Он не первый матч играет во втором звене, тренируется у нас второй месяц, поэтому мы давно видели его. Давайте даже не будем обсуждать эту тему, потому что молодой парень и какие-то авансы ему делать… Он просто играет, а мы смотрим на него», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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