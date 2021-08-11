Андрей Разин раскритиковал лёд во «Дворце спорта» в Уфе

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал итоги встречи Кубка Республики Башкортостан с «Автомобилистом» (2:1), а также негативно высказался о качестве льда в Уфе.

«Последние три матча мы проиграли. Хотелось сегодня победить, донесли это до ребят. Серия поражений положительных эмоций не даёт. Подтянули игровую дисциплину.

Лёд здесь не очень, поэтому третий период мог качнуться как в одну, так и в другую сторону. Рад, что вытерпели и забили победный гол.

Перестановки в первом звене? У нас там играл номинально крайний нападающий, хорошо, что получилось; спасибо Давиду Думбадзе за то, что сыграл в центре. Насколько сложно играть второй день подряд? Нам-то было полегче, потому что вчера играли днём, а вот соперник — вечером. Все находятся в одинаковых условиях, но восстановиться нам было полегче. Под соперника мы никогда не подстраиваемся, сейчас все команды ищут, все экспериментируют, так что уделяем внимание своей игре», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.