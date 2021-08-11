Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Разин раскритиковал лёд во «Дворце спорта» в Уфе

Андрей Разин раскритиковал лёд во «Дворце спорта» в Уфе
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал итоги встречи Кубка Республики Башкортостан с «Автомобилистом» (2:1), а также негативно высказался о качестве льда в Уфе.

«Последние три матча мы проиграли. Хотелось сегодня победить, донесли это до ребят. Серия поражений положительных эмоций не даёт. Подтянули игровую дисциплину.

Лёд здесь не очень, поэтому третий период мог качнуться как в одну, так и в другую сторону. Рад, что вытерпели и забили победный гол.

Перестановки в первом звене? У нас там играл номинально крайний нападающий, хорошо, что получилось; спасибо Давиду Думбадзе за то, что сыграл в центре. Насколько сложно играть второй день подряд? Нам-то было полегче, потому что вчера играли днём, а вот соперник — вечером. Все находятся в одинаковых условиях, но восстановиться нам было полегче. Под соперника мы никогда не подстраиваемся, сейчас все команды ищут, все экспериментируют, так что уделяем внимание своей игре», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

Новость по теме
«Северсталь» одержала победу над «Автомобилистом» на Кубке Республики Башкортостан
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021