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Голкипер Мурыгин, победивший рак, заключил полноценный контракт с «Торпедо»

Голкипер Мурыгин, победивший рак, заключил полноценный контракт с «Торпедо»
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Хоккейный клуб «Торпедо» и Алексей Мурыгин заключили полноценный контракт на один сезон, сообщается на официальной странице нижегородцев в «Твиттере».

Ранее 34-летний голкипер находился в команде на просмотре.

Напомним, Мурыгин пропустил два сезона из-за серьёзной болезни. Вратарь смог победить рак.

Воспитанник хабаровского хоккея выступал в КХЛ за родной «Амур», магнитогорский «Металлург», «Локомотив» и «Авангард». За эти команды голкипер сыграл 290 матчей, отразив более 92% бросков. По данному показателю в сезонах-2011/2012 и 2015/2016 годов Алексей стал лучшим вратарём всей лиги, чем заслужил вызов в сборную России и на Матч звёзд КХЛ. Также Мурыгин является действующим рекордсменом КХЛ по продолжительности «сухой» серии, которая составляет 302 минуты и 11 секунд.

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