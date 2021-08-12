Илья Воробьёв объяснил поражение «Металлурга» в матче с «Амуром»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Амуром» (1:2) на Мемориале Ромазана.
«Первый гол мы себе сами привезли, были проблемы в реализации моментов. Завтра финал Мемориала Ромазана «Металлург» — «Сибирь».
Почему сыграл Кошечкин? Такой был план с самого начала, что Вася через день играет. Скажем так, Кошечкин пришёл в очень приличной форме, что нас несомненно радует, поэтому он уже готов через день.
Арбитр объяснил незасчитанный гол? Я так понимаю: посчитали, что ему в голову попало», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».
Напомним, «Амур» одержал победу в матче Мемориала имени Ивана Ромазана с хозяевами турнира, «Металлургом», со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске.
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