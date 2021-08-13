«Сахалинских Акул», их главного тренера и игрока оштрафовали за массовую драку

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча предсезонного турнира «Кубок главы городского округа Ступино-2021» между «Сахалинскими Акулами» и СМО МХК «Атлант», сообщается на официальном сайте МХЛ.



«На основании предоставленных материалов принято решение наложить на хоккеиста команды «Сахалинские Акулы» А. Крамаренко наказание по п.1.28. статьи 28 дисциплинарного регламента МХЛ (первый покидает скамейку игроков или скамейку для оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию), подвергнуть его денежному штрафу и дополнительной дисквалификации на три матча.



А также наложить наказание на главного тренера команды «Сахалинские Акулы» Д. Крамаренко по п.4.10. статьи 28 дисциплинарного регламента МХЛ (дополнительное наказание на тренера), подвергнуть его денежному штрафу.



На «Сахалинских Акул» наложили наказание по п.5.2. статьи 28 дисциплинарного регламента МХЛ (дополнительное наказание на команду) и подвергли денежному штрафу», — говорится в сообщении.