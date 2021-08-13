Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Евгений Свечников может стать игроком «Виннипега»

Нападающий Евгений Свечников может стать игроком «Виннипега»
Комментарии

Нападающий Евгений Свечников может стать игроком команды НХЛ «Виннипег Джетс», сообщает журналист Sportsnet Кен Вибе на своей странице в «Твиттере».

Стороны заинтересованы в заключении соглашения.

В минувшем сезоне Свечников играл за «Детройт Ред Уингз».

В прошедшем чемпионате Национальной хоккейной лиги форвард принял участие в 21 матче, в которых сумел набрать 8 (3+5) результативных баллов при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени. Всего в лиге Свечников сыграл в 41 встрече, набрав 12 (5+7) очков при полезности «-6».

Российский нападающий был выбран на драфте НХЛ 2015 года под общим 19-м номером.

Напомним, «Детройт» не стал делать квалификационное предложение Евгению Свечникову.

Новость по теме
«Детройт» не станет делать квалификационное предложение Евгению Свечникову
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021