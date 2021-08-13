Нападающий Евгений Свечников может стать игроком «Виннипега»
Поделиться
Нападающий Евгений Свечников может стать игроком команды НХЛ «Виннипег Джетс», сообщает журналист Sportsnet Кен Вибе на своей странице в «Твиттере».
Стороны заинтересованы в заключении соглашения.
В минувшем сезоне Свечников играл за «Детройт Ред Уингз».
В прошедшем чемпионате Национальной хоккейной лиги форвард принял участие в 21 матче, в которых сумел набрать 8 (3+5) результативных баллов при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени. Всего в лиге Свечников сыграл в 41 встрече, набрав 12 (5+7) очков при полезности «-6».
Российский нападающий был выбран на драфте НХЛ 2015 года под общим 19-м номером.
Напомним, «Детройт» не стал делать квалификационное предложение Евгению Свечникову.
Комментарии
- 13 августа 2021
-
23:31
-
23:17
-
23:15
-
22:58
-
22:35
-
22:16
-
21:53
-
21:34
-
21:15
-
21:13
-
20:51
-
20:45
-
20:35
-
20:07
-
19:42
-
19:14
-
19:05
-
18:53
-
18:33
-
18:00
-
17:39
-
17:11
-
16:47
-
16:27
-
15:34
-
15:27
-
15:13
-
13:51
-
13:14
-
11:24
-
10:48
-
10:40
-
10:00
-
09:19
-
08:50
Партнерский контент