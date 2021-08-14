Илья Воробьёв объяснил причины низкой результативности «Металлурга» на Мемориале Ромазана

Главный тренер ХК «Металлург» Илья Воробьёв подвёл итоги матча Мемориала Ромазана с «Сибирью» и турнира в целом.



«Нам есть над чем работать, и эти матчи показали, над чем именно. С „Сибирью“ моментами мы были немножко медленнее, но понято над чем надо работать, это уже хорошо.



Общие причины низкой результативности в последних матчах? Мы видим эти причины. Где-то нам не хватило свежести, у нас здесь хорошие условия для работы, но ещё моменты есть. Надо больше на ворота идти. Как говорится: «Через тернии к звёздам», тут никто лёгкой жизни не обещал.



Некоторые сочетания мне понравились, некоторые ещё будем искать.



Игра Чибисова? Прошлый сезон мы начинали примерно также с Андреем. Его игра идёт в том направлении, в котором он может играть. У него в прошлом году было то же самое, по-моему, он даже первые несколько матчей не попадал в состав. Мы сегодня с ним опять говорили о том, что ему надо сделать, чтобы выйти на уровень, который он может показать.



Какой план перед стартом Кубка чемпионов? Один день выходной, дальше — продолжаем работать», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Магнитки».

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