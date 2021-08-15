Сергеев: думаю, ожидания по нагрузкам оправдались у всех игроков ЦСКА

Защитник ЦСКА Артём Сергеев рассказал о подготовке к сезону, а также об атмосфере в команде.



«Ожидания насчёт увеличения нагрузки оправдались? Да, думаю, у всех они оправдались. Нагрузка и объём увеличились, добавилось по одной тренировке в день.



Как восстанавливаюсь после таких тяжёлых нагрузок? Не делаю чего-то особенного. Это сон, питание, плюс расписание очень удобное – есть время выспаться. Я думаю, это самые главные вещи.



После ужина есть час-полтора на то, чтобы полежать. Потом ходим с ребятами погулять, затем у нас поздний ужин и после этого уже надо ложиться спать. Телевизор смотрю, бывает, какие-то ролики в YouTube или играю во что-то на телефоне.



Во вторник выходные начались интересно – в гостях у Паши Карнаухова. Как там было? Шикарно. Я удивился тому, что у него находится на территории, было супер! Гостеприимство с их стороны было на высшем уровне. И еда, и баня – всё было шикарно.



Откуда после тяжёлых тренировок беру силы на шутки? Они сами приходят. Например, сидим, обедаем, кто-нибудь что-то скажет и можно пошутить или кого-то подколоть.



Такой ироничный настрой помогает? Думаю, да. Позитив, как ни крути – это лучше, чем просто есть и молчать», — приводит слова Сергеева официальный сайт ЦСКА.