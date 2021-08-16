Обладатель Кубка Гагарина Бодров продолжит карьеру в Польше

Российский нападающий Евгений Бодров подписал контракт с польским клубом «Краковия», сообщается на официальном сайте иностранной команды.



Прошлый сезон Бодров провёл в Высшей хоккейной лиге в тольяттинской «Ладе». Хоккеист принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата ВХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, суммарно набрав пять очков.

В Континентальной хоккейной лиге Бодров сыграл 12 сезонов. Российский нападающий выступал за «Ладу», «Ак Барс», «Атлант», «Спартак», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Северсталь». Он принял участие в 548 встречах в рамках КХЛ, в которых набрал 149 (54+95) очков.



Бодров является обладателем Кубка Гагарина-2010 в составе «Ак Барса».