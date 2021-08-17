Стал известен состав сборной Словакии на квалификацию к Олимпийским играм-2022

Стал известен состав сборной Словакии на олимпийскую квалификацию, которая пройдёт с 26 по 29 августа в Братиславе, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Словакии.



Вратари: Адам Гуска («Хартфорд», АХЛ), Бранислав Конрад («Оломоуц», Чехия), Патрик Рыбар («Динамо» Минск, КХЛ).



Защитники: Петер Черешняк («Пльзень», Чехия), Марек Дялога («Комета Брно», Чехия), Мартин Фегервары («Вашингтон», НХЛ), Мартин Гернат («Лозанна», Швейцария), Марио Грман (ХПК, Финляндия), Кристиан Ярош («Нью-Джерси», НХЛ), Самуэль Княжко (ТПС, Финляндия), Мартин Маринчин («Тршинец», Чехия), Шимон Немец («Нитра»).



Нападающие: Петер Цегларик («Авангард», КХЛ), Марко Данё (без клуба), Давид Григер («Либерец», Чехия), Марек Гривик («Торпедо», КХЛ), Либор Гудачек («Нефтехимик», КХЛ), Томаш Юрчо (без клуба), Милош Келемен («Млада Болеслав», Чехия), Роберт Лантоши («Регле», Швеция), Кристиан Поспишил («Лукко», Финляндия), Милош Роман («Тршинец», Чехия), Адам Ружичка («Калгари», НХЛ), Юрай Славковский (ТПС, Финляндия), Марьян Студенич («Нью-Джерси», НХЛ).



За путёвку на Олимпиаду-2022 со словаками поборются сборные Беларуси, Австрии и Польши. Напомним, что Игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

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