Квартальнов: Кубок Чемпионов — особенный турнир для «Ак Барса», хочется одержать победу

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о подготовке команды к Кубку чемпионов и предстоящему сезону КХЛ.

«Как оцениваю готовность команды к грядущему сезону? Состояние… Оно немного разное. После Мемориала Ромазана чуть-чуть поменяли подготовку, переехали на «Татнефть Арену». Состояние разнонаправленное, выравниваем ребят потихоньку. Думаю, турнир проведём в неплохой форме.



Кубок чемпионов для «Ак Барса» — особенный? Думаю, любой турнир для хозяев – особенный, хочется одержать победу. Придут наши болельщики, мы играем на своей площадке, хотелось бы победить, хорошо сыграть. Очень много работы, есть моменты, которые нам надо улучшать. Надеюсь, мы сможем сыграть достойно.

Что беспокоит перед стартом сезона? Всегда что-то не нравится. Очень много новых ребят пришло в команду, сильно обновилась линия обороны, здесь есть определённые моменты. Из позитива – были голы в большинстве, но в целом их было маловато. До старта сезона ещё есть время подтянуть определённые моменты.



Считаю, мы неплохо провели матчи в атаке, но немного огульно шли вперёд, не оставляли никого на подстраховке. Увлеклись атакой. Сейчас все умеют обороняться, нужно подкорректировать эти моменты.

Опять буду стоять на тренерской скамейке в спецовке? Да. Хорошее решение. Наверное, лига не разрешит в них стоять на скамейке в чемпионате. Поработаем, это нормально, интересно. Ещё интереснее было бы, если бы стояли в специальных касках. Может, ребятам надо в касках поиграть, но, наверное, по технике безопасности они не подойдут», — цитирует Квартальнова официальный сайт клуба.



Напомним, Кубок Чемпионов пройдёт с 18 по 22 августа в Казани. В турнире, помимо «Ак Барса», примут участие «Металлург», «Салават Юлаев» и СКА.