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«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Попугаевым

«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Попугаевым
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Нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Никитой Попугаевым, сообщает официальный сайт клуба.

Попугаев перешёл в «Нефтехимик» из московского «Динамо» по ходу прошлого сезона и провёл 12 матчей в КХЛ, отдав три результативные передачи.

Ранее по ходу сезона-2020/2021 форвард принял участие в 13 играх регулярного чемпионата КХЛ в составе основной команды бело-голубых и набрал три очка: забросил одну шайбу и отдал две передачи, а также сыграл в семи встречах регулярки ВХЛ за «Динамо» из Московской области, забросив одну шайбу. 17 апреля клуб продлил контракт с хоккеистом.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА.

«Нефтехимик» проведёт первый матч дома 2 сентября с «Куньлунь Ред Стар».

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