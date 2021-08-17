Аскаров занял первое место в топ-10 проспектов НХЛ среди вратарей по версии The Athletic

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил свой рейтинг наиболее перспективных вратарей.



В список вошли хоккеисты в возрасте до 25 лет, подписавшие контракт или задрафтованные клубом НХЛ. Из россиян в топ-10 попал только голкипер петербургского СКА Ярослав Аскаров, занявший первое место в топе.



1. Ярослав Аскаров («Нэшвилл Предаторз»)



2. Спенсер Найт («Флорида Пантерз»)



3. Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд»)



4. Себастьян Косса («Детройт Ред Уингз»)



5. Дастин Вульф («Калгари Флэймз»)



6. Джереми Сваймен («Бостон Брюинз»)



7. Лукаш Достал («Анахайм Дакс»)



8. Дрю Коммессо («Чикаго Блэкхоукс»)



9. Мадс Сёгор («Оттава Сенаторз»)



10. Эрик Портильо («Баффало Сэйбрз»)

Напомним, голкипер в 2020 году был выбран «Нэшвиллом» в 1-м раунде под общим 11-м номером.