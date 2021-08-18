И. Воробьёв прокомментировал победу над «Салаватом» на предсезонном турнире

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» на предсезонном турнире (6:4).



«Хорошо начали, сломали игру удалениями. Последние два дня много уделяли внимания меньшинству, смотрели по видео. Видимо, решили продолжить его тренировать. Рады, что победили.



Удаление Чибисова? Он выслушал от меня все прекрасные слова. Юров сыграл уже на прошлом турнире. Где-то вошёл в игру в середине матча, где-то во втором периоде, надо аккуратно подводить парня. С мужиками толкаться в таком возрасте нужно внимательно.



Лёд? Немножко вчера вечером покатались, чувствуется, что тепло. По ситуации с Волгиным пока комментариев нет», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.