«Флорида» начала переговоры о новом контракте с Барковым. Он может получать $ 10 млн в год
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Команда НХЛ «Флорида Пантерз» намерена сохранить ведущего центрфорварда Александра Баркова. Генеральный менеджер клуба Билл Зито в интервью NHL Sirius XM Radio отметил, что стороны уже начали переговоры относительно нового контракта.
У 25-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает $ 5,9 млн за сезон. Ожидается, что по новому соглашению он будет получать около $ 10 млн за сезон. Кроме того, отмечается, что контракт финского хоккеиста будет продлён до сезона-2021/2022.
Напомним, Барков был выбран «пантерами» на драфте-2013 под общим вторым номером. С тех пор нападающий провёл в лиге 529 матчей и набрал 465 (181+284) очков. Он уже несколько лет является капитаном «Флориды».
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