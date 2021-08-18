В минском «Динамо» объяснили подписание третьего бомбардира «Витязя»

Генеральный менеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович оценил подписание шведского форварда Маттиаса Теденбю.

«Интерес к Теденбю был у нас ещё в прошлом году. До того, как начал играть в «Витязе». Тогда не срослось, плюс Маттиас довольно быстро подписал соглашение с тем клубом. Но при этом мы всегда держали его на карандаше. Но возникает парадокс, как игрок с таким количеством атакующих навыков набирает 0,65-0,75 очков за матч, но не выходит на статистику очко за матч? Хотя всё для этого имеет. Если понаблюдать за его игрой, видишь, что практически в каждой смене он создаёт что-то интересное и полезное.



Теденбю — достаточно опытный игрок в нападении, но при этом научился грамотно действовать в обороне. Не очень габаритный, но с лихвой компенсирует это тем, что он вообще никогда не выключается из игры. Не было бы и секунды, чтобы Маттиас не совершал каких-либо действий на льду, причём достаточно умных и важных.



Почему переговоры были столь длительные? Так сложилось, было много нюансов. Главное, что сейчас он в команде и мы очень на него рассчитываем.



Будет ли задействован Маттиас при игре в неравных составах? Это игрок топ-6, он определённо будет полезен в этом компоненте. Естественно, в первую очередь это прерогатива тренерского штаба.



Наличие опыта игры в КХЛ будет плюсом в том, что это уменьшит время на адаптацию в клубе? Да, это дополнительный плюс, как и присутствие нескольких шведов в команде. Но не будем забывать, что у этого нападающего большой опыт выступления за океаном, в европейских сильнейших лигах. И везде его уровень был стабильно высоким. В прошлом сезоне в «Витязе» он забил 17 голов. У него было одно из сильнейших звеньев. Теденбю — очень сильный созидатель моментов для своих партнёров, с этим согласны и другие эксперты», — приводит слова Парфимовича официальный сайт «Динамо».