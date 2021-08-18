Женская сборная России в преддверии ЧМ-2021 была разгромлена США со счётом 0:6
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Женская сборная России потерпела поражение с крупным счётом в товарищеском матче с командой США. Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу команды из Северной Америки.
Эта встреча проходила в рамках подготовки к чемпионату миру среди женских команд.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Калгари с 20 по 31 августа. Сборная России попала в группу А, где сыграет со Швейцарией, Канадой, Финляндией и США. В первом матче на турнире 22 августа сборная России сыграет со швейцарками.
Ранее турнир должен был пройти в Галифаксе и Труро (Канада) с 6 по 16 мая, но из-за пандемии коронавируса чемпионат был отменён. Всего в чемпионате мира — 2021 примут участие десять команд, в том числе сборная России.
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