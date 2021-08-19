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Юрзинов-ст. прокомментировал слова Сергачёва, что главная российская проблема – тренеры

Юрзинов-ст. прокомментировал слова Сергачёва, что главная российская проблема – тренеры
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Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-старший прокомментировал слова защитника Михаила Сергачёва о том, что главная российская проблема – тренеры.

«Никогда никого не критикую – тем более своих коллег. Но нужно признать, что молодой защитник, наверное, в чем-то прав.

Когда хоккейная школа чувствует себя хорошо, специалисты, которые её развивают, востребованы по всему миру. Это мы проходили в советском хоккее, когда отечественные тренеры были законодателями моды как минимум на европейском континенте. Не надо напоминать, что в те годы российские тренеры работали в Финляндии, Германии, многих других странах.

Сегодня картина, к сожалению, другая. Возьмите вполне интересный чемпионат Швейцарии, где собрано много стилей и тренерских школ, но мы, к сожалению, там не представлены. Та же ситуация – в других ведущих чемпионатах Европы. Я уж не говорю о НХЛ, где рынок достаточно закрытый и специфический. Печальная тенденция понятна», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

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