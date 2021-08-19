Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават» обыграл СКА на предсезонном турнире в Казани

«Салават» обыграл СКА на предсезонном турнире в Казани
Комментарии

Сегодня, 19 августа, в Казани на «Татнефть-Арене» уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА встречались в рамках TANECO Кубка Чемпионов. По итогам матча уфимцы обыграли петербуржцев со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

На 3-й минуте «Салават» вышел вперёд благодаря голу Михаила Науменкова с передач Михаила Воробьёва и Теэму Хартикайнена, на 20-й армейцы сравняли счёт после гола Ивана Морозова, которому ассистировали Евгений Кетов и Максим Грошев.

Во втором периоде забили только уфимцы – на 33-й минуте Данил Алалыкин отличился с передачи Данила Башкирова. В конце матча «Салават Юлаев» дважды забросил в пустые ворота. Сначала отличился Михаил Воробьёв на 59-й минуте, а на 60-й ворота поразил Алексей Пустозёров.

ТАНЕКО Кубок чемпионов. TANECO Кубок чемпионов
19 августа 2021, четверг. 13:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Науменков (Воробьёв, Хартикайнен) – 02:38' (5x4)   1:1 Морозов (Кетов, Грошев) – 19:10' (5x5)   2:1 Алалыкин (Башкиров) – 32:31' (5x5)   3:1 Воробьёв (Санников) – 58:33' (en)   4:1 Пустозёров – 59:42' (en)

Отметим, что нападающий Николай Кулёмин в этом матче дебютировал за «Салават».
Напомним, что новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.

Новость по теме
Стартовый состав «Салавата» на матч со СКА, Кулёмин дебютирует во втором звене
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021