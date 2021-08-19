«Салават» обыграл СКА на предсезонном турнире в Казани

Сегодня, 19 августа, в Казани на «Татнефть-Арене» уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА встречались в рамках TANECO Кубка Чемпионов. По итогам матча уфимцы обыграли петербуржцев со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).



На 3-й минуте «Салават» вышел вперёд благодаря голу Михаила Науменкова с передач Михаила Воробьёва и Теэму Хартикайнена, на 20-й армейцы сравняли счёт после гола Ивана Морозова, которому ассистировали Евгений Кетов и Максим Грошев.

Во втором периоде забили только уфимцы – на 33-й минуте Данил Алалыкин отличился с передачи Данила Башкирова. В конце матча «Салават Юлаев» дважды забросил в пустые ворота. Сначала отличился Михаил Воробьёв на 59-й минуте, а на 60-й ворота поразил Алексей Пустозёров.

Отметим, что нападающий Николай Кулёмин в этом матче дебютировал за «Салават».

Напомним, что новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.