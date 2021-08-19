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«Детройт» выкупил контракт 37-летнего форварда Нильсена

«Детройт» выкупил контракт 37-летнего форварда Нильсена
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«Детройт Ред Уингз» выкупил контракт 37-летнего форварда Франса Нильсена.

Как сообщает твиттер-аккаунт CapFriendly, после того, как Национальная хоккейная лига рассмотрела и урегулировала арбитражное дело нападающего «Детройта» Адама Эрне, клуб выкупил контракт Нильсена.

Сообщается, что в сезоне-2021/22 клуб выплатит игроку $ 4,250 млн, а в чемпионате-2022/23 — $ 500 тыс.

Отметим, что «Ред Уингз» не защитил Нильсена перед драфтом расширения НХЛ.

Датский форвард выступал за «Детройт» с 2016 года. В сезоне-2020/2021 он провёл 29 матчей в регулярном чемпионате, набрав 6 (1+5) результативных баллов при общей полезности "-3". Всего на его счету 925 матчей в лиге за «Детройт» и «Айлендерс», в которых он набрал 473 (167+306) очков.

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