Евгений Свечников подпишет пробный контракт с «Виннипегом»
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Нападающий Евгений Свечников присоединится к «Виннипег Джетс», сообщает журналист Sportsnet Кен Вибе на своей странице в «Твиттере».
Форвард подпишет пробный контракт с клубом и пройдёт тренировочный лагерь с «Джетс».
В минувшем сезоне Свечников играл за «Детройт Ред Уингз».
В прошедшем чемпионате Национальной хоккейной лиги форвард принял участие в 21 матче, в которых сумел набрать 8 (3+5) результативных баллов при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени. Всего в лиге Свечников сыграл в 41 встрече, набрав 12 (5+7) очков при полезности «-6».
Российский нападающий был выбран на драфте НХЛ 2015 года под общим 19-м номером.
Напомним, «Детройт» не стал делать квалификационное предложение Евгению Свечникову.
Новость по темеНападающий Евгений Свечников может стать игроком «Виннипега»
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