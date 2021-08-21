Житник: в теории Россия — фаворит, если НХЛ не поедет на ОИ-2022, но бывают неожиданности

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной России Алексей Житник высказался о ситуации с Олимпиадой-2022. НХЛ ещё не приняла окончательное решение по поводу участия хоккеистов лиги в Играх в Пекине.



«Если НХЛ не поедет на Олимпиаду, можно ли сказать, что ситуация выгоднее всего для России или это только виртуальное преимущество? Теоретически в этом случае Россия — фаворит, но на практике бывает очень много неожиданностей, когда команды выходят на лёд в таком скоротечном турнире.



Матчи на вылет могут сыграть шутку с любой сильной сборной. И последний чемпионат мира это показал. Канадцы еле вошли в плей-офф, но потом добавили и выиграли.



На таких турнирах одна ошибка, и всё — ты поехал домой! Это в НХЛ случайностей не бывает. Чтобы взять Кубок, надо выиграть четыре раунда, в каждом добыть четыре победы», — приводит слова Житника «Спорт уик-энд».

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