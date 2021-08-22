Кулёмин: не обращаю внимания на просмотровый контракт

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин подвёл итоги матча за третье место с «Металлургом» в рамках предсезонного турнира в Казани (2:3).

«Равная игра, мы допустили несколько ошибок. Но все играли до конца, старались, проиграли в одну шайбу. Это предсезонный турнир, тренеры пробуют разные сочетания. Нужно прибавлять к началу сезона.



Не обращаю внимания на просмотровый контракт, стараюсь работать и приносить пользу команде. Наверное, от меня ждут, что добавлю опыта команде, буду играть и в атаке, и в обороне. Прошлый сезон начал не сразу, но на то были свои причины, была травма. Но в плей-офф сыграл все матчи», – цитирует Кулёмина официальный сайт КХЛ.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября.