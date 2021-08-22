Брагин: поздравляю «Ак Барс» с победой. Нам есть над чем работать перед стартом чемпионата

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги финальной встречи ТАНЕКО Кубка чемпионов с «Ак Барсом» (0:3).



«Поздравляю «Ак Барс» с победой в турнире, хорошая игра с их стороны. Мы быстро пропустили необязательные шайбы, соперник сыграл от счёта, строго в обороне. Нам есть над чем поработать перед стартом чемпионата. На турнире мы хотели получить информацию практически по каждому игроку, и мы её получили, сыграли с хорошими командами. Что касается Хафизуллина, он в обойме, тренируется с командой, должен сыграть на домашнем турнире», — приводит слова Брагина официальный сайт КХЛ.



Первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА проведёт 2 сентября в гостях с череповецкой «Северсталью».