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Брагин: поздравляю «Ак Барс» с победой. Нам есть над чем работать перед стартом чемпионата

Брагин: поздравляю «Ак Барс» с победой. Нам есть над чем работать перед стартом чемпионата
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги финальной встречи ТАНЕКО Кубка чемпионов с «Ак Барсом» (0:3).

«Поздравляю «Ак Барс» с победой в турнире, хорошая игра с их стороны. Мы быстро пропустили необязательные шайбы, соперник сыграл от счёта, строго в обороне. Нам есть над чем поработать перед стартом чемпионата. На турнире мы хотели получить информацию практически по каждому игроку, и мы её получили, сыграли с хорошими командами. Что касается Хафизуллина, он в обойме, тренируется с командой, должен сыграть на домашнем турнире», — приводит слова Брагина официальный сайт КХЛ.

Первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА проведёт 2 сентября в гостях с череповецкой «Северсталью».

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