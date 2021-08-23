Президент ЦСКА объяснил смену курса в вопросе подписания иностранного голкипера

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал решение подписать контракт со шведским вратарём Адамом Рейдеборном в свете своих слов про отказ от иностранных голкиперов, которые он произнёс во время пресс-конференции, посвящённой итогам минувшего сезона.

«К сожалению, немного изменилась позиция по комплектованию атакующей линии команды. Мы всё-таки рассчитывали на то, что Максим Шалунов и Максим Мамин примут наши предложения. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. И концепция оборонительного плана была пересмотрена в этом вопросе, и мы вернулись к позиции иностранного вратаря», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в прошлом сезоне Рейдеборн выступал за «Ак Барс».