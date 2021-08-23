Президент ЦСКА объяснил смену курса в вопросе подписания иностранного голкипера
Поделиться
Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал решение подписать контракт со шведским вратарём Адамом Рейдеборном в свете своих слов про отказ от иностранных голкиперов, которые он произнёс во время пресс-конференции, посвящённой итогам минувшего сезона.
«К сожалению, немного изменилась позиция по комплектованию атакующей линии команды. Мы всё-таки рассчитывали на то, что Максим Шалунов и Максим Мамин примут наши предложения. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. И концепция оборонительного плана была пересмотрена в этом вопросе, и мы вернулись к позиции иностранного вратаря», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в прошлом сезоне Рейдеборн выступал за «Ак Барс».
Комментарии
- 23 августа 2021
-
16:24
-
16:19
-
16:13
-
15:53
-
15:38
-
15:24
-
15:02
-
14:13
-
13:50
-
13:35
-
13:30
-
13:19
-
12:56
-
12:29
-
11:55
-
11:25
-
10:23
-
09:38
-
09:20
-
08:47
-
08:24
-
03:45
-
03:32
- 22 августа 2021
-
23:50
-
23:05
-
22:43
-
22:19
-
21:46
-
21:02
-
20:51
-
20:26
-
20:16
-
20:02
-
19:13
-
19:02
Партнерский контент