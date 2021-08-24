Крейчи: возвращение в «Бостон»? У меня контракт на год в Чехии, посмотрим, что будет после

Экс-форвард «Бостона» Давид Крейчи, недавно подписавший контракт с чешским «Оломоуцем», рассказал о возвращении в Чехию и перспективах «Брюинз» в будущем.



«Всё началось по ходу прошлого сезона. Безусловно, я сосредоточился на хоккее, но подсознательно понимал, что мой контракт с «Бостоном» заканчивается.



После сезона мы с семьёй уехали в отпуск. Мы думали о будущем, но я уже понимал, что поеду домой. Как говорится – везде хорошо, а дома лучше всего.



В «Бостоне» сказали, что их двери всегда будут открыты? У меня контракт на сезон. Посмотрим, что будет после этого. Не хочу сейчас с этим разбираться.



С кем буду больше всего контактировать из бывших товарищей по команде? Я буду вспоминать, например, о Милане Лучиче, с которым играл в «Бостоне» несколько лет. Конечно, буду скучать по Давиду Пастрняку, но он любит ездить в Чехию, поэтому мы точно не будем друг без друга долго. Может, встретимся на футболе.



«Бостон» будет другим. Из команды ушли Здено Хара, Тори Крюг, неизвестность с Тууккой Раском. Команда будет другой, но я верю, что они снова будут на вершине», – приводит слова Крейчи Hokej.cz.

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