Крейчи: возвращение в «Бостон»? У меня контракт на год в Чехии, посмотрим, что будет после

Экс-форвард «Бостона» Давид Крейчи, недавно подписавший контракт с чешским «Оломоуцем», рассказал о возвращении в Чехию и перспективах «Брюинз» в будущем.
«Всё началось по ходу прошлого сезона. Безусловно, я сосредоточился на хоккее, но подсознательно понимал, что мой контракт с «Бостоном» заканчивается.
После сезона мы с семьёй уехали в отпуск. Мы думали о будущем, но я уже понимал, что поеду домой. Как говорится – везде хорошо, а дома лучше всего.
В «Бостоне» сказали, что их двери всегда будут открыты? У меня контракт на сезон. Посмотрим, что будет после этого. Не хочу сейчас с этим разбираться.
С кем буду больше всего контактировать из бывших товарищей по команде? Я буду вспоминать, например, о Милане Лучиче, с которым играл в «Бостоне» несколько лет. Конечно, буду скучать по Давиду Пастрняку, но он любит ездить в Чехию, поэтому мы точно не будем друг без друга долго. Может, встретимся на футболе.
«Бостон» будет другим. Из команды ушли Здено Хара, Тори Крюг, неизвестность с Тууккой Раском. Команда будет другой, но я верю, что они снова будут на вершине», – приводит слова Крейчи Hokej.cz.
- 24 августа 2021
-
13:38
-
13:05
-
12:35
-
11:55
-
11:27
-
10:51
-
10:28
-
09:50
-
09:19
-
08:43
-
08:27
- 23 августа 2021
-
23:50
-
23:33
-
23:14
-
22:57
-
22:48
-
22:38
-
22:21
-
22:17
-
21:49
-
21:27
-
21:03
-
20:46
-
20:33
-
20:16
-
19:55
-
19:41
-
19:21
-
18:58
-
18:41
-
18:17
-
17:52
-
17:21
-
17:10
-
16:24