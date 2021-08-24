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Скабелка объяснил причины второго подряд поражения «Локомотива» на Кубке губернатора ЧО

Скабелка объяснил причины второго подряд поражения «Локомотива» на Кубке губернатора ЧО
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче Кубка губернатора Челябинской области с «Автомобилистом» (1:2 Б).

«На сегодняшний день команда не выглядит мобильной, быстрой. Отсюда много невынужденных потерь и достаточное количество пропущенных контратак. Поэтому и такой результат», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Автомобилист» одержал победу в матче Кубка губернатора Челябинской области с ярославским «Локомотивом» в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

В серии послематчевых буллитов единственную удачную попытку реализовал Георгий Белоусов.

В первом туре Кубка «Автомобилист» обыграл «Сибирь» (1:0), а «Локомотив» потерпел поражение в матче с «Трактором» (0:3).

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