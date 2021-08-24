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Сборная России потерпела разгромное поражение от США со счётом 0:6 на ЖЧМ-2021 по хоккею

Сборная России потерпела разгромное поражение от США со счётом 0:6 на ЖЧМ-2021 по хоккею
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В Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» состоялся матч групповой стадии чемпионата мира — 2021 по хоккею между женскими сборными России и США. Встреча завершилась победой американской команды со счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0).

ЧМ-2021 (ж). Группа A
24 августа 2021, вторник. 21:00 МСК
США
Окончен
6 : 0
Россия
1:0 Кёрл (Зумвинкл, Келлер) – 11:50' (5x5)   2:0 Найт (Декер) – 23:17' (5x5)   3:0 Стеклейн (Паннек) – 37:25' (5x5)   4:0 Паннек (Хэрмон, Стеклейн) – 42:45' (5x4)   5:0 Мёрфи (Келлер) – 46:13' (5x4)   6:0 Комфер (Зумвинкл, Бозек) – 47:53' (5x5)

На 12-й минуте встречи Бритта Кёрл вывела США вперёд. На 24-й минуте Хилари Найт с передачи Брианны Декер удвоила преимущество американской сборной. В конце второго периода Ли Стеклейн забросила третью шайбу в ворота российской команды. В заключительном игровом отрезке ещё по одной шайбе забросили Келли Паннек, Эбби Мёрфи и Джесси Комфер.

Напомним, на старте турнира Россия победила Швейцарию со счётом 3:1, а после крупно проиграла во встрече с Канадой — 1:5.

Турнирная таблица ЖЧМ-2021

Заключительный матч группового этапа россиянки проведут с Финляндией в среду, 25 августа. Начало встречи — в 21:00 мск.

Женский чемпионат мира в Калгари начался 20 августа и продлится до 1 сентября.

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