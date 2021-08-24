Сборная России потерпела разгромное поражение от США со счётом 0:6 на ЖЧМ-2021 по хоккею

В Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» состоялся матч групповой стадии чемпионата мира — 2021 по хоккею между женскими сборными России и США. Встреча завершилась победой американской команды со счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0).
На 12-й минуте встречи Бритта Кёрл вывела США вперёд. На 24-й минуте Хилари Найт с передачи Брианны Декер удвоила преимущество американской сборной. В конце второго периода Ли Стеклейн забросила третью шайбу в ворота российской команды. В заключительном игровом отрезке ещё по одной шайбе забросили Келли Паннек, Эбби Мёрфи и Джесси Комфер.
Напомним, на старте турнира Россия победила Швейцарию со счётом 3:1, а после крупно проиграла во встрече с Канадой — 1:5.
Заключительный матч группового этапа россиянки проведут с Финляндией в среду, 25 августа. Начало встречи — в 21:00 мск.
Женский чемпионат мира в Калгари начался 20 августа и продлится до 1 сентября.
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