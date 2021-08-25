КХЛ не рассматривает вариант выведения звёздных игроков из-под потолка зарплат
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, что Континентальная хоккейная лига не рассматривает выведение звёздных игроков из-под потолка зарплат.
«А у вас есть претенденты? Назовите мне игроков, которые готовы будут приехать в КХЛ. В прошлом сезоне приехал Ковальчук, и для этого не надо было повышать потолок зарплат. Он приехал и выиграл Кубок Гагарина. Нет, на данный момент мы не рассматриваем такого варианта», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, что по итогам прошлого сезона победителем Кубка Гагарина стал омский «Авангард». В финале турнира омичи обыграли московский ЦСКА со счётом 4-2.
Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.
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