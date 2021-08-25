Генменеджер «Витязя» — о слухах про усиление игроками СКА: это всё вбросы

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий прокомментировал слухи о том, что подольская команда может сотрудничать со СКА.

«Это всё вбросы, что мы можем усилиться игроками СКА. По крайней мере на меня и на нас никто не выходил. В идеале всегда можно усилить команду, ту или иную линию. Но чтобы усилиться, нужно понимать, что игрок сразу безболезненно вольётся в коллектив. Таких свободных игроков сейчас нет. На данный момент у нас даже есть пятёрка игроков, которая была не задействована в матче со «Спартаком». То есть определённая глубина состава есть. Хоть и не такая, как у других клубов КХЛ, которые способны заявить по 40 человек. На данный момент работаем и идём в чемпионат с тем, кто есть», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.