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Глава ФХБ: соскучились по Олимпиаде. Те, кого вызываем в сборную, с желанием отзываются

Глава ФХБ: соскучились по Олимпиаде. Те, кого вызываем в сборную, с желанием отзываются
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Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков перед стартом олимпийской квалификации поделился ожиданиями от выступления национальной команды.

«Мы все соскучились по Олимпиаде. Помним все эмоции, которые были у нас с участием сборной на Олимпийских играх. Мы хотим их повторить.

Могу заверить: все игроки, которых вызываем в национальную команду, с огромным желанием отзываются о своём приезде. Все вместе — одна мечта, одна команда.

Мы проводим хорошую командную работу, и, как сказал однажды Крэйг Вудкрофт: «Готов пожертвовать сном». И не только он, а весь тренерский штаб. Радость победы, радость выхода на Олимпиаду сегодня намного важнее для всех», — приводит слова Баскова белорусская Tribuna.com со ссылкой на эфир «Беларусь 5».

Сборная Беларуси проведёт первый матч на квалификации 26 августа с Польшей.

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