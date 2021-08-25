Агент Ковальчука — о возможном переходе игрока в «Спартак»: всё возможно
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы 38-летнего нападающего Ильи Ковальчука, прокомментировал возможное подписание своим клиентом контракта с московским «Спартаком».
«Пока все разговоры на эту тему преждевременны. Всё возможно», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Отметим, что сегодня Ковальчук был замечен в специальной ложе на матче Кубка мэра Москвы между «Витязем» и «Спартаком» в сопровождении своих представителей в России.
Напомним, за океаном 38-летний хоккеист выступал за «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».
В сезоне-2020/2021 Ковальчук в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина.
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