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Агент Ковальчука — о возможном переходе игрока в «Спартак»: всё возможно

Агент Ковальчука — о возможном переходе игрока в «Спартак»: всё возможно
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы 38-летнего нападающего Ильи Ковальчука, прокомментировал возможное подписание своим клиентом контракта с московским «Спартаком».

«Пока все разговоры на эту тему преждевременны. Всё возможно», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что сегодня Ковальчук был замечен в специальной ложе на матче Кубка мэра Москвы между «Витязем» и «Спартаком» в сопровождении своих представителей в России.

Напомним, за океаном 38-летний хоккеист выступал за «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

В сезоне-2020/2021 Ковальчук в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина.

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