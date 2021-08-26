Брагин: определили так, что сезон вратари начнут по две игры, а дальше будем смотреть

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги победы над «Торпедо» (4:1) на турнире имени Пучкова.



Три года в большинстве – это радует. Хорошо, что перед началом чемпионата что-то начало работать, но работа над этим всё равно продолжается.



Ищем – сегодня разные голы забили, это тоже радует. Сочетания тоже где-то немножко меняли. Хорошо, что ничего не пропустили в меньшинстве, в котором тоже много играли.



Пропущенный гол? Неправильная игра наших двух игроков – поэтому получили гол.



Хуснутдинов? Положительно оценю его игру. Вообще молодёжь радует, прогрессирует, чувствует доверие с нашей стороны. Молодцы. Самое главное не останавливаться и развиваться дальше.



Самонов готов лучше Юханссона и Аскароыа? Я бы так не сказал. В следующем матче, думаю, будет играть Ларс Юханссон. Определили так, что сезон начнём по две игры, а дальше будем смотреть.



Сложный вопрос, увидим ли Аскарова в старте на турнире Пучкова. Пока что мы с тренером вратарей это не обсуждали.



Сейчас более-менее приходит команда в кондиции, в которых мы должны начать чемпионат. Работа у нас ведется серьёзная, каждодневная. Ребятам было нелегко. Но, думаю, к концу турнира они лучше себя будут чувствовать и нормально войдут в сезон», – цитирует Брагина официальный сайт СКА.

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