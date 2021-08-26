Экс-защитник «Калгари» Валиев заключил полноценное соглашение с «Ак Барсом»

Экс-защитник системы «Калгари» Ринат Валиев подписал полноценный контракт с «Ак Барсом»
Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, соглашение заключено сроком на один год. В июле «Ак Барс» подписывал пробный контракт с 26-летним хоккеистом.
Валиев — воспитанник «Ак Барса». Он выступал в Северной Америке с 2012 года. Минувший сезон хоккеист провёл без клуба. В сезоне-2019/2020 Валиев принял участие в 49 встречах АХЛ за «Стоктон», в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+3» и 28 минутах штрафного времени.
В НХЛ игрок обороны выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз». Всего на его счету 12 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых он не отметился результативными действиями.
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